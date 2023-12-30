Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 957 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Liudmila Kosteley (Моисеева)
    Можете мне не верить, но ЭТО ВСЁ Я ОПИСАЛА ДНЕЙ 10 назад. Можете проверить в сетях. Ну да, я не должна этого писать (...«Удар по Белгород...
  • Андрей
    поддерживаю. Салют только по врагу.Максимально нещадно.Мэр Магадана отме...
  • федор
    Пидоры чешские! Вас скотов раздробили забрав волость , потом вы мрази разделились со Словакией. Ублюдки видно надо ва...Россия обвинила Ч...

Тотальное фиаско...

Третьего  дня  нас  обрадовал,   дорогой  наш Димитрий- Принудитель,  заявивший,  что спецоперация продолжится; Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев – русские города;    а  что  до  переговоров, то  они  будут  вестись  до полного разгрома и капитуляции бандеровских войск.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Не хочу загадывать...
Ответить
13 час.
Ingvar Bush
Что за неразборчивая, малограмотная чепушина? Спьяну ,что ли, лепите?
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх