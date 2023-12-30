Третьего дня нас обрадовал, дорогой наш Димитрий- Принудитель, заявивший, что спецоперация продолжится; Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев – русские города; а что до переговоров, то они будут вестись до полного разгрома и капитуляции бандеровских войск.
Тотальное фиаско...
Комментарии
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лл
лина любимцева
Не хочу загадывать...
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13 час.
Ingvar Bush
Что за неразборчивая, малограмотная чепушина? Спьяну ,что ли, лепите?
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7 час.
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