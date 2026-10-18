Каждый раз, когда я листаю короткие видео с «гениальными» способами уборки, внутри меня борются два чувства: восхищение тем, как красиво снято, и тревога за тех, кто завтра попробует это повторить.
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