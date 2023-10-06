Татьяна Тарасова высказалась о своих внуках

Знаменитый тренер Татьяна Тарасова рассказала, что любит баловать своих наследников. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, воспитавшая нескольких олимпийских чемпионов, ведет довольно закрытую жизнь.
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