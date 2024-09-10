Новый год пройдет с размахом: на украшение Петербурга потратят еще 163 млн

Вот уже и осень наступила, не за горами зима с новогодними праздниками. Власти Петербурга заранее решили подготовиться к торжествам и заказать для различных районов города елки, гирлянды и световые композиции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии