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Новый год пройдет с размахом: на украшение Петербурга потратят еще 163 млн

Новый год пройдет с размахом: на украшение Петербурга потратят еще 163 млн

Вот уже и осень наступила, не за горами зима с новогодними праздниками. Власти Петербурга заранее решили подготовиться к торжествам и заказать для различных районов города елки, гирлянды и световые композиции.

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