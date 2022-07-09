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Конфуз Джо Байдена после выступления в штаб-квартире ЦРУ

Президент США Джо Байден не смог найти выход из помещения. Этот инцидент произошел 8 июля после его выступления в штаб-квартире ЦРУ, трансляцию выступления вел американский информационный телеканал Fox News.

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