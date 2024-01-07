Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о передаче активов России Украине

Лев Добрый

Прекрасно, но Слуцкому можно было сказать и резче: Например, страны которые пойдут на такой шаг, получат мощнейший ракетный удар по своей инфраструктуре! Вот тогда посмотрели бы, кто рискнёт грабить российские финансовые активы!🤠👍👈🗡️😎