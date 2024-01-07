Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о передаче активов России Украине

Слова Владимира Зеленского о передаче активов РФ Киеву — это крик отчаяния от осознания того, что поддержка Запада уходит на второй план, заявил РИА Новости глава думского международного комитета и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии