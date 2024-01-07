Добрый Мир
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Добрый Мир

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Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о передаче активов России Украине

Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о передаче активов России Украине

Слова Владимира Зеленского о передаче активов РФ Киеву — это крик отчаяния от осознания того, что поддержка Запада уходит на второй план, заявил РИА Новости глава думского международного комитета и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

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Комментарии
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Лев Добрый
Прекрасно, но Слуцкому можно было сказать и резче: Например, страны которые пойдут на такой шаг, получат мощнейший ракетный удар по своей инфраструктуре! Вот тогда посмотрели бы, кто рискнёт грабить российские финансовые активы!🤠👍👈🗡️😎
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17 час.
Так будет
дык, разнесите в хлам банк  укрорейха и бабло не куда будет переводить
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16 час.

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