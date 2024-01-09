Минобороны Украины впервые массово закупило военную форму для женщин

Украинские военнослужащие получат новую форму, сшитую специально для женщин.По данным главы Минобороны Украины Рустема Умерова, киевское командование произвело закупку женской военной формы в огромном количестве.
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