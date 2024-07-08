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Крымская газета

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  • Анастасия Гончарова
    КРЫМ НАШ  МОЛОДЦЫ!!!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️👍👍👍😍😇Крымские спортсме...
  • tsan tsan
    Украине не в тупике, а на склоне бездонного оврага судорожно пытается уцепиться на какие-то корешки.Украина в тупике:...

Куда сходить: интересные мероприятия 9 июля в Крыму

Куда сходить: интересные мероприятия 9 июля в Крыму

ВЫСТАВКА Симферопольский художественный музей (Симферополь, Одесская 3а) Персональная выставка Никаса Сафронова «Бесконечная история» 6+ 9 июля, 11:30 В экспозиции представлено более 60 живописных и графических работ заслуженного художника Российской Федерации, академика Российской академии художеств, профессора Никаса Сафронова, созданных в период с конца 1990-х годов до 2023 года: пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистические композиции.

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