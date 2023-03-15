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Брэдли Бил набрал 36 очков при 13 из 15 с игры в победном матче с «Пистонс»

Брэдли Бил набрал 36 очков при 13 из 15 с игры в победном матче с «Пистонс»

Защитник «Вашингтона» Брэдли Бил отличился эффективностью в победном матче с «Детройтом» (117:97). Бил за 33 минуты набрал 36 очков при 13 из 15 с игры.

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