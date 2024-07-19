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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Елена Исинбаева покинет комиссию спортсменов МОК после окончания Игр в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) на своем сайте объявил имена кандидатов, которые участвуют в выборах в обновленный состав комиссии спортсменов.

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