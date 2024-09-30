В Генштабе рассказали о сроках службы по призыву

Сроки службы по призыву не будут меняться. Об этом заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский 30 сентября в интервью «Красной звезде».
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