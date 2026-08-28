Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 119 подписчиков

По обе стороны границы: как некоторые мирные жители Украины помогают возвращать вывезенных курян

По обе стороны границы: как некоторые мирные жители Украины помогают возвращать вывезенных курян

События 2024 года в Курской области разделили жизни сотен семей на «до» и «после». С момента вторжения ВСУ прошло уже более двух лет, однако судьба многих мирных граждан до сих пор остаётся неясной: местонахождение 301 жителя приграничья по-прежнему официально не установлено.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии