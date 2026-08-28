По обе стороны границы: как некоторые мирные жители Украины помогают возвращать вывезенных курян

События 2024 года в Курской области разделили жизни сотен семей на «до» и «после». С момента вторжения ВСУ прошло уже более двух лет, однако судьба многих мирных граждан до сих пор остаётся неясной: местонахождение 301 жителя приграничья по-прежнему официально не установлено.