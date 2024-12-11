В Смоленске арестовали местного жителя, который избил сына и оставил его умирать в горящей квартире

Смертельный для 10-летнего мальчика пожар произошёл в доме на улице Черняховского в Смоленске 48-летний мужчина, избивший своего десятилетнего сына и оставивший его умирать в горящей квартире на улице Черняховского в Смоленске, взят под стражу.