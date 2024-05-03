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Ивановское гвардейское соединение ВДВ отпраздновало 80-летний юбилей

Ивановское гвардейское соединение ВДВ отпраздновало 80-летний юбилей

Военнослужащие 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии в Иваново 3 мая отпраздновали 80-летие со дня формирования — в 1944 года дивизии было вручено Боевое знамя.

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