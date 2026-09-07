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Царьград

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Минобороны РФ запустило серийное производство комплекса "Волна"

Минобороны РФ запустило серийное производство комплекса "Волна"

Минобороны РФ начало серийный выпуск комплекса «Волна Купол Гарант», нацеленного на подавление Starlink.

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