Спутниковые снимки показали, как российская авиабаза в Сирии стала убежищем для мирных жителей

Часть авиабазы стала убежищем для сотен мирных жителей / © Maxar Technologies На спутниковых снимках видны толпы людей и транспортных средств, собравшихся на базе около Латакии после начала нового витка гражданской войны в Сирии.
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