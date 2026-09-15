В Санкт‑Петербурге открыли памятник народному артисту СССР Кириллу Лаврову.

15 сентября 2026 года в Ораниенбаумском саду состоялось торжественное открытие памятника народному артисту СССР, почётному гражданину Санкт‑Петербурга Кириллу Лаврову.
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