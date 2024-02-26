В ГД предложили включить в ОМС послеродовую реабилитацию для женщин

Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру здравоохранения с предложением включить в систему медицинских услуг, предоставляемых в рамках ОМС, программу по послеродовой реабилитации женщин.
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