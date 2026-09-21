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РИА Новый день

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Средства ПВО за ночь сбили более 240 украинских дронов

Средства ПВО за ночь сбили более 240 украинских дронов

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны перехватили более 240 украинских беспилотников над территорией 19 регионов России.

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