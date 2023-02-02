Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

97 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...

Зелимхан Бакаев о «Зените»: «В первые три месяца было очень непросто. Тяжело было даже на тренировках, я выпадал»

Хавбек Зелимхан Бакаев в интервью Sports.ru рассказал о своих проблемах в «Зените». – Как можно охарактеризовать твои первые полгода в «Зените»? – В первые три месяца было очень непросто, испытывал непонятные ощущения – все-таки пятнадцать лет провел в одном клубе.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх