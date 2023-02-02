Зелимхан Бакаев о «Зените»: «В первые три месяца было очень непросто. Тяжело было даже на тренировках, я выпадал»

Хавбек Зелимхан Бакаев в интервью Sports.ru рассказал о своих проблемах в «Зените». – Как можно охарактеризовать твои первые полгода в «Зените»? – В первые три месяца было очень непросто, испытывал непонятные ощущения – все-таки пятнадцать лет провел в одном клубе.