Пермский бизнесмен выплатил 50 тысяч за избиение партнера

В Перми учредитель компании по продаже спецоборудования избил делового партнера на фоне финансовых разногласий и по решению суда выплатил ему 50 тысяч рублей компенсации, после того как приставы наложили запрет на сделки с его автомобилем и квартирой.
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