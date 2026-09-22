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Царьград

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Пермский бизнесмен выплатил 50 тысяч за избиение партнера

Пермский бизнесмен выплатил 50 тысяч за избиение партнера

В Перми учредитель компании по продаже спецоборудования избил делового партнера на фоне финансовых разногласий и по решению суда выплатил ему 50 тысяч рублей компенсации, после того как приставы наложили запрет на сделки с его автомобилем и квартирой.

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