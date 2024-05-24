Два теплохода столкнулись на Неве в Петербурге

Начата доследственная проверка Представители Следственного комитета проводят проверку по факту столкновения двух теплоходов на Неве в Петербурге, сообщает 24 мая пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
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