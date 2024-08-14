Впервые в истории из яйца, отложенного в неволе, на свет появился малек ската Може

Первый малек ската, который появился на свет из яйца, отложенного в неволе / © Jayson Semmens В рамках программы, с помощью которой хотят попытаться остановить сокращение популяции скатов Може в гавани Маккуори (Тасмания) — их последнего известного места обитания, — в декабре прошлого года ученые доставили в университет взрослую самку.
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