Впервые в истории из яйца, отложенного в неволе, на свет появился малек ската Може

Первый малек ската, который появился на свет из яйца, отложенного в неволе / © Jayson Semmens В рамках программы, с помощью которой хотят попытаться остановить сокращение популяции скатов Може в гавани Маккуори (Тасмания) — их последнего известного места обитания, — в декабре прошлого года ученые доставили в университет ​​взрослую самку.