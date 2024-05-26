ПРОСТО О СЛОЖНОМ Россияне довольны. Почти каждый день приходят сообщения либо об аресте, либо о снятии с должности очередного генерала в МО РФ.
Почему сейчас? Что стоит за чистками в МО РФ?
Комментарии
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Владимир
"Россияне довольны. Почти каждый день приходят сообщения либо об аресте, либо о снятии с должности очередного генерала в МО РФ. Дошла очередь уже и до Генштаба." С чего россияне довольны? Расследование длилось по Иванову со слов СМИ 5 лет. По остальным фигурантам неизвестно. Довольны, что текущую пачку подозреваемых наконец арестовали? Я, как россиянин, буду доволен, когда система будет настроена на самоочищение. Вероятно, не при моей жизни.
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7 час.
Владимир
«На вшах побольше ездят вши поменьше, Зовутся паразиты. На тех, поменьше, ездят еще мельче. И так ad infinitum» (из книги Хайнлайна «Кукловоды»). Довольны ли россияне? В частности россияне, которых еще не сочли нужным поймать в описываемом процессе.
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4 час.
ВН
Валерий Николаевич
Автор написал про воров в МО России и гадко стало на душе. Но вовремя сравнил уровень воровства в МО России и у "чубатых" и это, похоже, сработало вместо слабительного. Правильно, всё познается в сравнении. С облегчением, автор!
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3 час.
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