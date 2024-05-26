Почему сейчас? Что стоит за чистками в МО РФ?

Владимир

"Россияне довольны. Почти каждый день приходят сообщения либо об аресте, либо о снятии с должности очередного генерала в МО РФ. Дошла очередь уже и до Генштаба." С чего россияне довольны? Расследование длилось по Иванову со слов СМИ 5 лет. По остальным фигурантам неизвестно. Довольны, что текущую пачку подозреваемых наконец арестовали? Я, как россиянин, буду доволен, когда система будет настроена на самоочищение. Вероятно, не при моей жизни.