Российский инженер, отменивший кочегаров

Выдающийся русский инженер Александр Ильич Шпаковский навсегда изменил судоходство, создав первую эффективную систему подачи жидкого топлива в паровые котлы, устранив необходимость тяжелого труда кочегаров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии