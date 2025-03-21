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Военное обозрение

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Российский инженер, отменивший кочегаров

Российский инженер, отменивший кочегаров

Выдающийся русский инженер Александр Ильич Шпаковский навсегда изменил судоходство, создав первую эффективную систему подачи жидкого топлива в паровые котлы, устранив необходимость тяжелого труда кочегаров.

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