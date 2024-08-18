Концерт MARI пройдёт в Сириусе 🗓 20 августа, 20:00 📍 Цимлянская, 15 📍 Вход по депозиту 1000₽ Красивое звучание известных песен, чувственные авторские композиции, нежный голос и гитара – всё это про MARI.