Концерт MARI пройдёт в Сириусе 🗓 20 августа, 20:00 📍 Цимлянская, 15 📍 Вход по депозиту 1000₽ Красивое звучание известных песен, чувственные авторские композиции, нежный голос и гитара – всё это про MARI.
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Концерт MARI пройдёт в Сириусе 🗓 20 августа, 20:00 📍 Цимлянская, 15 📍 Вход по депозиту 1000₽ Красивое звучание известных песен, чувственные авторские композиции, нежный голос и гитара – всё это про MARI.