Нелетная погода: более 30 самолетов, направлявшихся в Санкт-Петербург, ушли на запасные аэродромы

Сильные осадки в Санкт-Петербурге стали причиной приостановки работы аэропорта «Пулково». Как сообщил представитель Росавиации, воздушная гавань северной столицы временно, предварительно до 13:20 мск, не отправляет и не принимает рейсы.
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