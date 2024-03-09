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Теперь в 10 вестибюлях метро Москвы турникеты принимают оплату по биометрии

Теперь в 10 вестибюлях метро Москвы турникеты принимают оплату по биометрии

Раньше по биометрии работали только крайние турникеты на станциях метро.Теперь в 10 вестибюлях станций столичного метро оплату по биометрии принимают все турникеты — в этом году подключили оборудование к сервису еще в 8 вестибюлях, сообщает тг-канал Дептранс Москвы.

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