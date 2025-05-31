7 новинок книжного фестиваля «Красная площадь»

С 4 по 7 июня традиционно пройдет книжный фестиваль «Красная площадь». Специально для «Сноба» шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева отобрала семь интересных новых книг, которые будут на нем представлены.
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