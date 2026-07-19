Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 871 подписчик

Васильев назвал многомиллионную заявку академии Плющенко на грант циничной

Васильев назвал многомиллионную заявку академии Плющенко на грант циничной

Васильев назвал заявку Плющенко на грант в размере 24,1 миллиона рублей циничнойДвукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что считает проявлением цинизма заявку академии Евгения Плющенко на грант в размере 24,1 миллиона рублей для проведения ледового шоу на фоне перехода сына тренера в сборную Азербайджана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии