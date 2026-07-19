Васильев назвал многомиллионную заявку академии Плющенко на грант циничной

Васильев назвал заявку Плющенко на грант в размере 24,1 миллиона рублей циничнойДвукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что считает проявлением цинизма заявку академии Евгения Плющенко на грант в размере 24,1 миллиона рублей для проведения ледового шоу на фоне перехода сына тренера в сборную Азербайджана.