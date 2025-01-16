Глава Энергодара покинул свой пост

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Глава Энергодара, города-спутника Запорожской АЭС, Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале заявил, что покидает свой пост, объяснив это решение новыми задачами, которые перед ним ставит концерн «Росэнергоатом».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии