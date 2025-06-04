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Мода и Шоу-бизнес

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Расхитительница гробниц и Владычица тьмы: лучшие роли Анджелины Джоли

Расхитительница гробниц и Владычица тьмы: лучшие роли Анджелины Джоли

Анджелине Джоли исполнилось 50 лет. Кажется, никому не нужно объяснять, кто это — актриса, долгое время входившая в число самых желанных женщин планеты, обладательница двух премий «Оскар», одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда, многодетная мать, спецпосланник Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, режиссер нескольких военных драм, гражданка Камбоджи.

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