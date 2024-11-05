В Краснодарском крае на скамью подсудимых отправлен обвиняемый в незаконном обороте наркотиков

Следственным отделением ОМВД России по Отрадненскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 63-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина поздравил экипажи кораблей с Днём моряка-надводника
- Подразделения Западной группировки войск уничтожили несколько блиндажей ВСУ с личным составом с помощью беспилотников
- На кораблях Тихоокеанского флота подняли флаги расцвечивания в честь Дня народного единства
Свежие комментарии