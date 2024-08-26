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Закон, порядок, государство

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В Ставропольском крае предприниматель стал фигурантом уголовного дела по факту покушения на мошенничество, совершенного при исполнении контракта

В Ставропольском крае предприниматель стал фигурантом уголовного дела по факту покушения на мошенничество, совершенного при исполнении контракта

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.

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