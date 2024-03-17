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Washington Post: «мужчин почти не осталось» — мобилизация опустошает деревни Западной Украины

Washington Post: «мужчин почти не осталось» — мобилизация опустошает деревни Западной Украины

Крайне агрессивная тактика украинских военкоматов, которые буквально отлавливают новобранцев на улицах, плачевно сказывается на небольших населённых пунктах западных регионов Украины, констатирует The Washington Post.

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