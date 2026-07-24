SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

187 подписчиков

Самый молодой арбитр в истории РПЛ: «Главный на поле — судья. Не футболисты, не тренеры. Я управляю процессом»

Самый молодой арбитр в истории РПЛ: «Главный на поле — судья. Не футболисты, не тренеры. Я управляю процессом»

Дебютант РПЛ 24-летний судья Матвей Заика рассказал о своем подходе к работе.Дебютант РПЛ 24-летний судья Матвей Заика рассказал о своем подходе к работе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии