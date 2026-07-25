Политика как он...
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Политика как она есть

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МИД Ирана вызвал поверенного Украины после атаки на судно в Каспийском море

МИД Ирана вызвал поверенного Украины после атаки на судно в Каспийском море

Телеканал Press TV сообщил, что Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране в связи с военным нападением украинских сил на иранское торговое судно в Каспийском море.

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