МИД Ирана вызвал поверенного Украины после атаки на судно в Каспийском море

Телеканал Press TV сообщил, что Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране в связи с военным нападением украинских сил на иранское торговое судно в Каспийском море.
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