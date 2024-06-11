Ещё одна латиноамериканская страна намерена вступить в БРИКС

Венесуэла активно движется к тому, чтобы вступить в БРИКС уже в ближайшее время. Сегодня о намерениях Каракаса на этот счёт заявил глава МИД страны Иван Хиль Пинто в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.