Зеленский раскрыл местоположение своей семьи

Зеленский раскрыл местоположение своих детей: они находятся на Украине. Так он ответил на вопрос об итогах года для своей семьи во время пресс-конференции, трансляция мероприятия велась на его странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).