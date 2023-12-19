Зеленский раскрыл местоположение своей семьи

Зеленский раскрыл местоположение своих детей: они находятся на Украине. Так он ответил на вопрос об итогах года для своей семьи во время пресс-конференции, трансляция мероприятия велась на его странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
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