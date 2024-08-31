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Бестиарии: средневековые легенды о мифических и реальных зверях

Бестиарии: средневековые легенды о мифических и реальных зверях

Адам, дающий имена животным. «Абердинский бестиарий». Библиотека Абердинского университета«Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных укрощается и укрощено естеством человеческим…»Послание Иакова, 3:7Рассказы о средневековой литературе.

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