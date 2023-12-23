Останки неизвестных древних животных нашли в Якутии

Останки древних животных / © Shutterstock По словам заведующего отделом мамонтовой фауны Академии наук Якутии Альберта Протопопова, возраст стоянки палеолитического человека оценили более чем в 30 тысяч лет.
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