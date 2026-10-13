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Регионы России

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Pooling автоматизировал обработку электронных перевозочных документов в сети «Детского мира»

Pooling автоматизировал обработку электронных перевозочных документов в сети «Детского мира»

С 1 сентября 2026 года в России действует требование обязательного оформления электронных перевозочных документов в установленных законом случаях, что требует от компаний, имеющих большие объёмы перевозок, организовывать эффективную обработку данных документов.

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