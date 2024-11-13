Делегация МЧС РФ передала коллегам на Кубе спасательные мотоциклы

Делегация МЧС России с главой ведомства Александром Куренковым передала 13 ноября региональному Российско-кубинскому центру подготовки специалистов пожарно-спасательного профиля восемь пожарно-спасательных мотоциклов.
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