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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин остался без очков в 4 из 5 последних матчей. У него 4 броска в створ и 1 промах за 16:47 против «Калгари» при 5:58 в большинстве

Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в игре с «Калгари» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

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