Виктор Сокирко 15 октября 2026 г., 17:50 Контрнаступы «любой ценой» приводят лишь к росту и без того огромных потерь в бандеровских рядах Потери ВСУ — ….
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