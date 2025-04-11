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Царьград

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Бизнес массово отказывается от автомобилей: У лизинговых компаний скопилось 30 тысяч машин. Как это отзовётся на первичном рынке

Бизнес массово отказывается от автомобилей: У лизинговых компаний скопилось 30 тысяч машин. Как это отзовётся на первичном рынке

Автомобильные стоки лизинговых компаний достигли рекордного объёма. Этому не рады продавцы новых грузовиков.

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