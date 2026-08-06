В правительстве России решили построить лучший вуз в Средней Азии

Betahon

А не лучше начать с того, что ликвидировать, во-первых, Болонскую систему американских детей-дебилов; во-вторых, вернуться к отечественной лучшей в мире системе беспрерывного образования; поднять уровень регионального образования вплоть до сельского учителя!