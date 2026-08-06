Россия построит на территории Киргизии новый кампус Кыргызско-Российского Славянского университета имени первого президента РФ Бориса Николаевича Ельцина, который станет лучшим высшим учебным заведением в регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии