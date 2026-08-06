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В правительстве России решили построить лучший вуз в Средней Азии

В правительстве России решили построить лучший вуз в Средней Азии

Россия построит на территории Киргизии новый кампус Кыргызско-Российского Славянского университета имени первого президента РФ Бориса Николаевича Ельцина, который станет лучшим высшим учебным заведением в регионе.

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Комментарии
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Betahon
А не лучше начать с того, что ликвидировать, во-первых, Болонскую систему американских детей-дебилов; во-вторых, вернуться к отечественной лучшей в мире системе беспрерывного образования; поднять уровень регионального образования вплоть до сельского учителя!
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