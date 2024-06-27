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Форвард «Сочи» Кузнецов: «Сегодня можешь играть в одной команде, а завтра — в другой. Очень странно за кого-то болеть. Просто смотрю красивый хоккей»

«В НХЛ я ни за кого не болею, нравится красивый хоккей. Есть несколько команд, которые мне симпатичны.

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