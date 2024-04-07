Следователи возбудили дело в отношении двух ответственных за пожарную безопасность в «Крокусе»

Оба находятся под подпиской о невыезде Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности после теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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