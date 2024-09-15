«В однокомнатной квартире вдвоем с мужем – это не жизнь!» – заявила родным Марина— Родители продали бабушкину трехкомнатную, доставшуюся папе по наследству, купили две однушки, одну мне, другую сестре, – рассказывает тридцатилетняя Лариса.
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